***VAKFN* *YGGYO* *DOBUR* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
16.06.2022 16:24
***VAKFN******YGGYO******DOBUR******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DOBUR, VAKFN, YBTAS, YGGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DOBUR 1 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 320,000
VAKFN 2 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 1,800
YBTAS 3 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FARUK ÜNVER 0,266
YBTAS 4 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FARUK ÜNVER 0,480
YGGYO 5 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR DÖKMECİ 200,000
YGGYO 6 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR ORUÇ 200,000
YGGYO 7 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH BİLGİN 200,000
YGGYO 8 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH KIŞ 200,000
YGGYO 9 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH KUVANCI 200,000
YGGYO 10 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH POLAT KİŞİOĞLU 200,000
YGGYO 11 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH SEMİH APA 200,000
YGGYO 12 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH YILIK 600,000
YGGYO 13 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH YÜCEBİLGİN 200,000
YGGYO 14 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABİDİN ALTINTAŞ 200,000
YGGYO 15 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ADNAN EROĞLU 200,000
YGGYO 16 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ADNAN KALEM 200,000
YGGYO 17 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ADNAN SARIKAYA 50,000
YGGYO 18 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET ALTAŞ 200,000
YGGYO 19 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET BAYRAM 400,000
YGGYO 20 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET BODUR 200,000
YGGYO 21 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET DOĞU AKINCI 200,000
YGGYO 22 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET DUYAR 400,000
YGGYO 23 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET ERCAN 200,000
YGGYO 24 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET ERDOĞDU 800,000
YGGYO 25 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET EROL ORUÇ 200,000
YGGYO 26 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET GENÇ 200,000
YGGYO 27 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET GÜLER 200,000
YGGYO 28 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET GÜZEL 200,000
YGGYO 29 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET GÜÇLÜ 200,000
YGGYO 30 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET HAŞMET KASAPOĞLU 200,000
YGGYO 31 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET HİKMET TARAN 200,000
YGGYO 32 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET KIZILCA 400,000
YGGYO 33 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET KUYUMCUOĞLU 200,000
YGGYO 34 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET KÜÇÜKKÖSELECİ 400,000
YGGYO 35 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET MEMDUH GÜRMAN 200,000
YGGYO 36 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET MİTHAT ERGİZ 200,000
YGGYO 37 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET MİTHAT ULAŞAN 200,000
YGGYO 38 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET NALCIOĞLU 200,000
YGGYO 39 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET PEKŞEN 200,000
YGGYO 40 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET SAMİ EZBERCİ 200,000
YGGYO 41 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET SERHAT ERDOĞAN 800,000
YGGYO 42 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET TAŞYARAN 200,000
YGGYO 43 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET USTA 400,000
YGGYO 44 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET VANLI 200,000
YGGYO 45 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET ÇONTU 200,000
YGGYO 46 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET ÇÖLGEÇEN 600,000
YGGYO AHMET ÖZEN 200,000
YGGYO 49 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET ÜRGEN 200,000
YGGYO 50 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET İRFAN ACAR 200,000
YGGYO 51 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET İŞERİ 200,000
YGGYO 52 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AHMET ŞİŞMAN 200,000
YGGYO 53 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AKIN ARAZ 200,000
YGGYO 54 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AKİF UĞURLU 200,000
YGGYO 55 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALAATTİN KAVAK 200,000
YGGYO 56 YMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALPASLAN CORUK 200,000
YGGYO 58 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ AKYOL 200,000
YGGYO 59 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ ASLAN 200,000
YGGYO 60 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ AYAŞLI 200,000
YGGYO 61 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ BALCI 200,000
YGGYO 62 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ DEMİREL 200,000
YGGYO 63 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ EKBER ÇAKIRHAN 200,000
YGGYO 64 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ FUAT ERDOĞAN 200,000
YGGYO 65 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ GENÇ 400,000
YGGYO 66 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ OSMAN YİĞİTTAŞÇI 200,000
YGGYO 67 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ PÜRLÜ 30,000
YGGYO 68 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ RIZA AKTAŞ 200,000
YGGYO 69 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ RIZA BOYACIOĞLU 200,000
YGGYO 70 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ SARIKAYA 50,000
YGGYO 71 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ SÖZEN 200,000
YGGYO 72 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ TAMER KÖKE 200,000
YGGYO 73 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ TUFAN 200,000
YGGYO 74 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ ÜNAL 200,000
YGGYO 75 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ İLHAN 200,000
YGGYO 76 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ ŞENAY 200,000
YGGYO 77 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ ŞİMŞEK 200,000
YGGYO 78 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ARİF SEVEN 200,000
YGGYO 79 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ASIM YETKİN 200,000
YGGYO 80 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ASUMAN TORUN 200,000
YGGYO 81 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ASİL ORUÇ 200,000
YGGYO 82 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYDIN GÜRSOY 200,000
YGGYO 83 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYDIN ÖZKAYA 200,000
YGGYO 84 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYFER HEMDİL 200,000
YGGYO 85 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYGÜL KİRMAN 400,000
YGGYO 86 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYHAN BAKAN 200,000
YGGYO 87 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYHAN GÜRKAN 200,000
YGGYO 88 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYKUT DİNLER 200,000
YGGYO 89 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYKUT ÖNAY 200,000
YGGYO 90 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYLA ECEMİŞ 200,000
YGGYO 91 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYLA KARADEDE 200,000
YGGYO 92 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYLA KOÇ 200,000
YGGYO 93 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYLA KUNDAKÇI 200,000
YGGYO 94 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYLİN ADALIOĞLU 200,000
YGGYO 95 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYSEL KAYA 200,000
YGGYO 96 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYSEL UYANIK 200,000
YGGYO 97 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYTEN DİRİ 200,000
YGGYO 98 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYTEN GÜLNUR ŞERBETCİ 200,000
YGGYO 99 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE AKBACAKOĞLU 200,000
YGGYO 100 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE EBRU ECEMİŞ ULUTAŞ 600,000
YGGYO 101 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE KEPENEK 200,000
YGGYO 102 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE MERAL SAĞIROĞLU 200,000
YGGYO 103 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE NURAY KESİMAL 200,000
YGGYO 104 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE SUBAŞI 200,000
YGGYO 105 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE SÖNMEZ 200,000
YGGYO 106 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞE İŞERİ 200,000
YGGYO 107 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞEN YILMAZ 400,000
YGGYO 108