VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 16:08
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.724,08 % 0,000205 % 0,001095 % 5,348154
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835218
BIST
17:1191.880
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 2.327,67
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.892
En Düşük
90.631
17:116,7572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:117,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:11359,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 8,67
|Açılış
|: 359,24
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.841.254
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|237.186
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.769.881
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.296
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|1.984.645
|% -10,00
|
|INFO
|5,79
|23.946.318
|% -9,39
|
|MTRYO
|2,53
|36.061.288
|% -9,32
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|544.132.749
|% 9,98
|
|GARAN
|7,70
|536.866.667
|% 2,12
|
|THYAO
|9,19
|519.088.582
|% 2,91
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|ASELS
|23,72
|357.098.124
|% 2,24
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,06
|140.734.342
|% 6,00
|
|YKBNK
|1,87
|215.329.173
|% 2,75
|
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|121.298.017
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3445
|% 0,79
|
|Frank
|6,8928
|6,9343
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|28,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,60
|14,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,08
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|-0,75
|
Seans Raporu
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17:25VKFYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 118, 998 adet işlem
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17:22XU030
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17:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLGM, YKBNK
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17:22XU100
Endeks 91, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 7, 297.00 milyon TL de