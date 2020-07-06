VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 11:53
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.356,87 % 0,000272 % 0,000564 % 2,075901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854822
BIST
14:59117.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.858,15
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:596,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:597,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7856
En Düşük
7,7068
14:59392,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 392,68
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,85
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.360.390
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.322.599
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|AYES
|3,88
|140.561
|% -5,37
|
|ODAS
|2,77
|732.134.404
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.272.342
|% 2,22
|
|TKFEN
|17,56
|725.498.648
|% 4,40
|
|SISE
|5,98
|661.639.192
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|572.445.893
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|572.445.893
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|732.134.404
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.272.342
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|337.397.296
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|387.035.529
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5623
|8,6053
|% 0,29
|
|Frank
|7,2717
|7,3155
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|7,80
|
|Tam
|2.618
|2.629
|8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|
Seans Raporu
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15:15XU100
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