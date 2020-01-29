VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 03.07.2017 2010 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 19 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin Efecik 02.01.2020 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 – Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 03.07.2017 2010 - 2014 / HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman 2014 - ? / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Fatih Kaya 03.07.2017 2011 - 2015 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 03.07.2017 2010 - 2015 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi 2015 - 2016 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - ? / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gurbuz 14.03.2018 2008 - 2013 / Oyak Yatirım Menkul Degerler A.S. - Trader 2013 - 2015/ Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatinm Menkul Degerler A.S. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portfoy Yonetimi A.$. - Kidemli Portfoy Yoneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 01.11.2018 2007-2011 Garanti Yatırım Araştırma/Uzman 2011-2013 BGC Partners Araştırma/Kıdemli Analist 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma/Kıdemli Analist 2016 Ocak-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Strateji ve Araştırma/Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016-Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBahadır Tonguç 28.02.2018 2008-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş/Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015-2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş/ Portföy Yöneticisi- Müdür 2019 -..../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Direktör 20 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıUğur İdğü 28.02.2018 2012-2013 Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş/Risk Performans İzleme ve Ürün Geliştirme Yönetmeni 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş/ Portföy Yöneticisi- Risk Bütçesi ve Performans İzleme Yönetmeni 10.2015 -12.2015/ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetimi Yönetmeni 2016-2017/Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Performans İzleme ve Risk Bütçesi Yöneticisi 02.2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. -Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815073BIST