VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2020 10:57
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ender ŞENOL Fon Kurulu Başkanı 21.09.2018 21 Hayır
Murat ÖNER Fon Kurulu Üyesi 31.01.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 16 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817127
BIST
11:54122.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 765,53
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.983
En Düşük
122.125
11:545,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
11:546,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
11:54299,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 299,24
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|3.144.072
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,55
|15.707.149
|% 13,12
|
|TSGYO
|2,13
|26.501.041
|% 10,36
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|TEKTU
|1,79
|335.459.616
|% 9,82
|
|DOKTA
|75,30
|6.430.833
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|EMKEL
|2,18
|13.699.643
|% -3,54
|
|THYAO
|14,64
|633.921.742
|% 1,74
|
|ISFIN
|4,59
|417.774.822
|% 3,61
|
|TEKTU
|1,79
|335.459.616
|% 9,82
|
|ODAS
|2,25
|283.913.801
|% 3,21
|
|PETKM
|4,25
|186.565.667
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,79
|335.459.616
|% 9,82
|
|IHLAS
|0,95
|118.039.935
|% 5,56
|
|ODAS
|2,25
|283.913.801
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,24
|116.097.101
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,59
|417.774.822
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7858
|7,8249
|% 0,21
|
|Frank
|6,1478
|6,1848
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|0,42
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|0,92
|
Seans Raporu
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