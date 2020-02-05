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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.02.2020 10:57
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ender ŞENOL Fon Kurulu Başkanı 21.09.2018 21 Hayır
Murat ÖNER Fon Kurulu Üyesi 31.01.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 16 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817127


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 26,70 3.144.072 % 14,99  
GEDIK 11,55 15.707.149 % 13,12  
TSGYO 2,13 26.501.041 % 10,36  
KSTUR 26,40 7.603 % 10,00  
TEKTU 1,79 335.459.616 % 9,82  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7858 7,8249 % 0,21  
Frank 6,1478 6,1848 % 0,05  
Riyal 1,5905 1,5985 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.556 0,42  
Altın Gr. 299 299 0,21  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,05  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 -0,01  
B. Petrol 54,88 54,88 0,92  
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