GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.03.2020 09:41
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, Rehber'in 1.4. no.lu maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketlerinin (Turkcell Grubu) çalışanlarına yönelik kurulan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyününun yönetim stratejisi, en az %80' i devamlı olarak Kurul'un finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri tarafından yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen kira sertifikaları ve borçlanma araçları, yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören ortaklık payları, varlık ve ipoteğe dayalı/teminatlı menkul kıymetler ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, fon orta ve uzun vadede yüksek getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Rehber'in (1.4.) nolu maddesi kapsamında - Fon yatırım stratejisi çerçevesinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri tarafından ihraç edilen ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar Yönetmelik'in 22. maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında değerlendirilmez. - İlişkili tarafların ihracına aracılık ettiği grup şirketleri tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar için Rehber'in (3.1.8) nolu maddesinde fon bazında belirlenen %5 oranındaki yatırım sınırlaması uygulanmaz ve anılan yatırımlar, aynı maddede portföy yönetim şirketinin yöneticisi olduğu tüm emeklilik yatırım fonları için belirlenen %10 oranındaki yatırım sınırlamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımın toplamı fon portföy değerinin %80'ini geçemez.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 80-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-15
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823197


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:27109.204
Değişim :  3,03% |  3.210,42
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.268 En Düşük
108.301
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 1,92 91.465.305 % 14,97  
NIBAS 7,70 2.402 % 14,93  
OYAYO 4,39 10.851.291 % 13,14  
VKFYO 2,27 243.738 % 10,19  
GYHOL 22,00 1.370.249 % 10,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9599 7,9999 % -0,07  
Frank 6,4266 6,4653 % -0,09  
Riyal 1,6523 1,6606 % -0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.601 1.601 22,07  
Altın Gr. 320 320 3,89  
Cumhuriyet 2.120 2.144 -49,00  
Tam 2.107 2.160 -58,93  
Yarım 1.019 1.045 -28,50  
Çeyrek 511 522 -14,26  
Gümüş.Ons 16,91 16,95 0,31  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,06  
B. Petrol 51,02 51,02 1,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru