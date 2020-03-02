VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, Rehber'in 1.4. no.lu maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketlerinin (Turkcell Grubu) çalışanlarına yönelik kurulan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyününun yönetim stratejisi, en az %80' i devamlı olarak Kurul'un finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri tarafından yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen kira sertifikaları ve borçlanma araçları, yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören ortaklık payları, varlık ve ipoteğe dayalı/teminatlı menkul kıymetler ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, fon orta ve uzun vadede yüksek getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Rehber'in (1.4.) nolu maddesi kapsamında - Fon yatırım stratejisi çerçevesinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri tarafından ihraç edilen ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar Yönetmelik'in 22. maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında değerlendirilmez. - İlişkili tarafların ihracına aracılık ettiği grup şirketleri tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar için Rehber'in (3.1.8) nolu maddesinde fon bazında belirlenen %5 oranındaki yatırım sınırlaması uygulanmaz ve anılan yatırımlar, aynı maddede portföy yönetim şirketinin yöneticisi olduğu tüm emeklilik yatırım fonları için belirlenen %10 oranındaki yatırım sınırlamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımın toplamı fon portföy değerinin %80'ini geçemez.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 80-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç EdilenTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-10KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-15ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823197BIST