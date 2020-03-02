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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.03.2020 09:46
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırılmasıdır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir.
Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.


Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 60 02/03/2020
BIST-KYD OSBA SABIT 20 02/03/2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 02/03/2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 02/03/2020

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Kamu - Özel Sektör
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Gayrimenkule Dayalı ve Varlığa Dayalı
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Ters Repo İşlemleri 0-10
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823205


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ITTFH 2,81 12.912.962 % 15,64  
TUCLK 5,29 8.317.188 % 15,00  
OYAYO 4,46 18.125.146 % 14,95  
NIBAS 7,70 2.402 % 14,93  
GYHOL 22,68 2.410.146 % 13,46  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9165 7,9562 % -0,62  
Frank 6,4222 6,4609 % -0,16  
Riyal 1,6518 1,6601 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.605 25,74  
Altın Gr. 320 320 3,81  
Cumhuriyet 2.120 2.144 -49,00  
Tam 2.107 2.160 -58,93  
Yarım 1.019 1.045 -28,50  
Çeyrek 511 522 -14,26  
Gümüş.Ons 16,98 17,03 0,38  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,06  
B. Petrol 51,88 51,88 2,21  
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