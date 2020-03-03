VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 09:59
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Borçlanma Araçları Fonu
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 60 07/11/2019
BIST-KYD OSBA SABIT 20 07/11/2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 07/11/2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 07/11/2019
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005095 1,86 0,005095 1,86 1,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823810
BIST
14:18110.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 2.763,81
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:186,1942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,2010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:186,8770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:18319,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 5,53
|Açılış
|: 319,53
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,51
|25.726.087
|% 17,48
|
|NUHCM
|11,35
|7.880.606
|% 15,46
|
|SONME
|6,11
|5.304.597
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|1.883.517
|% 14,83
|
|OYAYO
|5,12
|6.421.273
|% 14,80
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|6.884.572
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,86
|9.195.908
|% -4,79
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|THYAO
|12,06
|609.982.923
|% 2,20
|
|ASELS
|29,16
|528.557.395
|% 3,26
|
|GARAN
|9,99
|406.483.854
|% 4,39
|
|KARSN
|1,90
|272.439.141
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|236.159.721
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|272.439.141
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|176.533.024
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|129.484.678
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|236.159.721
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,82
|66.658.685
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8993
|7,9390
|% 0,75
|
|Frank
|6,4487
|6,4876
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6477
|1,6559
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,02
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,20
|
|Cumhuriyet
|2.116
|2.148
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|2,55
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|1,23
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,72
|53,72
|1,82
|