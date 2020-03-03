VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 10:51
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
TURKCELL HİSSE SENEDİ GETİRİ ENDEKSİ 60 30/11/2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 30/11/2019
BIST-KYD OSBA SABIT 15 30/11/2019
BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) 15 30/11/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823824
BIST
10:40109.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.738,53
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.937
10:406,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0627
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2229
En Düşük
6,1592
10:406,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0616
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9217
En Düşük
6,8589
10:40318,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,87
|Açılış
|: 318,88
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,10
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|5.473.577
|% 14,80
|
|IHYAY
|1,22
|51.365.250
|% 14,02
|
|SONME
|6,03
|2.162.891
|% 13,35
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|YESIL
|14,89
|9.520.437
|% 11,12
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|3.125.179
|% -4,76
|
|THYAO
|12,00
|155.101.193
|% 1,69
|
|KARSN
|1,95
|146.208.865
|% -1,02
|
|ASELS
|28,74
|141.950.714
|% 1,77
|
|GARAN
|9,76
|114.559.359
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,34
|67.818.632
|% 4,69
|
|KARSN
|1,95
|146.208.865
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,34
|67.818.632
|% 4,69
|
|IHYAY
|1,22
|51.365.250
|% 14,02
|
|IHLAS
|0,82
|32.604.811
|% 6,49
|
|ODAS
|2,11
|62.134.415
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9216
|7,9613
|% 1,03
|
|Frank
|6,4530
|6,4919
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6500
|1,6583
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|11,69
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|52,33
|52,33
|0,43
|