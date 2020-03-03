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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.03.2020 10:51
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
TURKCELL HİSSE SENEDİ GETİRİ ENDEKSİ 60 30/11/2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 30/11/2019
BIST-KYD OSBA SABIT 15 30/11/2019
BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) 15 30/11/2019




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823824


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:40109.048
Değişim :  1,62% |  1.738,53
Açılış :  108.998  
Önceki Kapanış :  107.310  
En Yüksek
109.490 En Düşük
108.937
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 5,12 5.473.577 % 14,80  
IHYAY 1,22 51.365.250 % 14,02  
SONME 6,03 2.162.891 % 13,35  
RALYH 9,30 47 % 12,05  
YESIL 14,89 9.520.437 % 11,12  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9216 7,9613 % 1,03  
Frank 6,4530 6,4919 % 1,01  
Riyal 1,6500 1,6583 % 0,77  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.597 1.598 11,69  
Altın Gr. 318 318 4,14  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,78 16,82 0,13  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,04  
B. Petrol 52,33 52,33 0,43  
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