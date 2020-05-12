VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCem ŞEKERCİ 04.05.2020 • 2020 - …. HSBC Portföy Yönetimi • 2018 – 2020 Atlas Portföy Yönetimi – Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi • 2016 – 2018 Atlas Portföy Yönetimi – Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi • 2012-2016 İş Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844402BIST