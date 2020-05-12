VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 14:07
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem ŞEKERCİ 04.05.2020 • 2020 - …. HSBC Portföy Yönetimi • 2018 – 2020 Atlas Portföy Yönetimi – Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi • 2016 – 2018 Atlas Portföy Yönetimi – Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi • 2012-2016 İş Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844402
BIST
15:2499.239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.447,26
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.335
En Düşük
97.740
15:246,9943
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0788
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:247,6002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:24382,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,37
|Açılış
|: 382,66
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,06
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.617.561
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.184.731
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|VANGD
|1,56
|1.027.961
|% -8,77
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|AVTUR
|1,99
|3.779.646
|% -7,01
|
|KRDMA
|2,74
|59.990.474
|% -5,84
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,87
|582.597.499
|% 1,42
|
|ECILC
|5,42
|552.400.163
|% 9,94
|
|ASELS
|27,36
|537.281.698
|% 1,86
|
|MGROS
|33,42
|401.342.078
|% 5,76
|
|ISFIN
|3,81
|400.673.410
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,35
|282.402.161
|% 8,87
|
|IHLGM
|1,20
|231.105.005
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,38
|299.909.901
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.997.270
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|80.244.605
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6223
|8,6656
|% -0,86
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|4,33
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.510
|-27,60
|
|Tam
|2.540
|2.575
|-28,40
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-13,90
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,61
|30,61
|0,98
|