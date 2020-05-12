VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









10-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıFatimet Tinemis SARIHAN 28.02.2018 '98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıFatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 28.02.2018 '02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıSalih Ozan DOĞAN 28.02.2018 ''10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı , Kurumsal Yönetim ve DerecelendirmeKenan TURAN 05.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıMuhammet TİRYAKİ 28.02.2018 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıÜmit YAĞIZ 18.09.2018 08/2011-07/2014 Finansal Yatırım Uzmanı,05/2015-03/2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,06/2016-09/2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,09/2016-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Uzman 9 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıKerem Yerebasmaz 31.01.2019 '99-'03 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Uzman '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıAyşe Seher AYDIN 31.01.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 14 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıÖzkan BALCI 31.01.2019 '95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıSerkan ŞEVİK 31.01.2019 '93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 27 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıCavit/tr/Bildirim/844456BIST