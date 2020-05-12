VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 15:48
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cavit DEMİR 4477
BIST
16:5299.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.663,63
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:526,9979
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0752
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:527,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:52383,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,94
|Açılış
|: 383,09
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.496.720
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|43.756.555
|% -9,97
|
|GEDIK
|20,80
|58.622.679
|% -7,31
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|AVTUR
|2,00
|6.533.047
|% -6,54
|
|KRDMA
|2,73
|67.097.854
|% -6,19
|
|GARAN
|7,92
|829.944.943
|% 2,06
|
|ASELS
|27,32
|609.491.086
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|557.048.159
|% 9,94
|
|MGROS
|34,06
|496.272.633
|% 7,78
|
|AKBNK
|5,61
|447.495.082
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|355.785.197
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|241.235.921
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.507.735
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,40
|338.626.503
|% 2,13
|
|IHLAS
|0,70
|87.669.210
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5997
|8,6428
|% -1,12
|
|Frank
|7,1988
|7,2422
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,36
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.513
|-25,00
|
|Tam
|2.542
|2.578
|-25,70
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-12,60
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|0,69
|
Seans Raporu
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17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1821, 01 artarak (% 1.59 ) 116, 028
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17:04XU100
Endeks 99, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 10, 399.00 milyon TL de
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17:03AVHOL
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 793 adet işlem
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17:02KATMR
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 018, 277 adet işlem
-
17:01INFO
Yüzde 6.90 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 025, 682 adet işlem