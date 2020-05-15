VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS TUM 60 07/11/2019BIST-KYD OSBA SABIT 20 07/11/2019BIST-KYD REPO (BRUT) 10 07/11/2019BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 07/11/2019Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845460BIST