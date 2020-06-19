VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.06.2020 20:07
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 21.12.2016 21 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852183
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,86
|Açılış
|: 383,73
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4437
|8,4861
|% -0,57
|
|Frank
|7,1706
|7,2138
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|19,13
|
|Altın Gr.
|384
|384
|3,91
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.508
|21,80
|
|Tam
|2.558
|2.572
|20,40
|
|Yarım
|1.246
|1.258
|10,90
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
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