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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.06.2020 20:07
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 21.12.2016 21 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852183


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 22,48 112.509 % 9,98  
ULAS 3,76 9.489.642 % 9,94  
DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
HALKS 4,37 430.916 % 9,80  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4437 8,4861 % -0,57  
Frank 7,1706 7,2138 % -0,11  
Riyal 1,8204 1,8295 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 19,13  
Altın Gr. 384 384 3,91  
Cumhuriyet 2.493 2.508 21,80  
Tam 2.558 2.572 20,40  
Yarım 1.246 1.258 10,90  
Çeyrek 625 630 5,40  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 0,27  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,05  
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