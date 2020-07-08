VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 17:08
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 GETIRI 90 06/12/2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 06/12/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857190
BIST
17:00119.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 199,09
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:006,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:007,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7890
En Düşük
7,7149
17:00399,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,56
|Açılış
|: 399,53
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.443.825
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.097.196
|% -9,92
|
|SONME
|8,55
|19.779.810
|% -7,57
|
|FENER
|12,92
|92.792.577
|% -6,24
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|27.809.494
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.160.645.065
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.593.325.499
|% 3,13
|
|SISE
|6,52
|1.511.996.863
|% 0,46
|
|GARAN
|8,16
|1.234.311.504
|% -1,92
|
|PETKM
|4,39
|1.132.296.840
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.160.645.065
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.593.325.499
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.132.296.840
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|447.846.459
|% 0,53
|
|SISE
|6,52
|1.511.996.863
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6487
|% 0,32
|
|Frank
|7,2791
|7,3229
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,48
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|24,90
|
|Tam
|2.663
|2.677
|25,60
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|12,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
|