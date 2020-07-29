VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.07.2020 12:22
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Hayır
Müge PEKER Fon Kurulu Üyesi 21.07.2020 26 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863281
BIST
12:271.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:276,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9673
En Düşük
6,9132
12:278,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2065
En Düşük
8,1145
12:27438,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,66
|Açılış
|: 438,53
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.683.492
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.114.911
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.765.470
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.106.258
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.061.823
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,58
|1.090.098.713
|% 0,27
|
|GUSGR
|6,09
|755.753.094
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,21
|749.927.482
|% -0,45
|
|GARAN
|7,35
|492.830.642
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,04
|436.343.456
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,21
|749.927.482
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,04
|436.343.456
|% 0,33
|
|TSKB
|1,17
|162.234.465
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|113.553.160
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,09
|755.753.094
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0053
|9,0505
|% 0,77
|
|Frank
|7,5746
|7,6202
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.900
|4,00
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,20
|
|Yarım
|1.436
|1.455
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|