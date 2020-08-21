VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.08.2020 16:16
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Fonun Risk Değeri 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870666
BIST
16:041.113
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -13,83
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:047,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3429
En Düşük
7,1952
16:048,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:04456,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 456,60
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GARFA
|12,32
|17.137.687
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.754.125
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|2.031.186
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|12.130.666
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|74.232.708
|% 9,89
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.777
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,32
|5.257.480.529
|% -7,10
|
|TUPRS
|86,50
|3.828.390.904
|% -5,98
|
|GARAN
|7,14
|1.530.303.526
|% 0,00
|
|RTALB
|56,80
|959.416.779
|% 8,40
|
|AKBNK
|5,08
|945.886.988
|% 0,00
|
|PETKM
|4,32
|5.257.480.529
|% -7,10
|
|EKGYO
|1,98
|552.785.533
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,15
|588.520.878
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,67
|727.023.001
|% -8,25
|
|GARAN
|7,14
|1.530.303.526
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3357
|7,3398
|% 0,58
|
|Euro
|8,6420
|8,6531
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,5720
|9,6200
|% -0,46
|
|Frank
|8,0034
|8,0517
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9482
|1,9580
|% 0,41
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-11,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|-0,88
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-0,42
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,41
|