VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 09:53
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1338
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1326
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
220761,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,79
Brüt Getiri (%)
% 5,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
220761,78
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855503
BIST
12:38118.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -116,71
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:386,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
12:387,7423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:38391,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,86
|Açılış
|: 391,88
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|7.811.001
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|ZOREN
|2,67
|390.006.476
|% 8,98
|
|KUYAS
|2,93
|62.881.075
|% 8,92
|
|ADEL
|17,70
|22.029.507
|% 8,79
|
|BJKAS
|3,23
|230.597.064
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,11
|40.394.462
|% -8,80
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,29
|10.639.451
|% -5,71
|
|ULAS
|5,07
|3.397.864
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,17
|2.137.878.614
|% 1,40
|
|ODAS
|2,93
|1.121.651.368
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|907.538.704
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,78
|703.271.231
|% -0,17
|
|TUPRS
|88,20
|593.572.407
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,17
|2.137.878.614
|% 1,40
|
|ODAS
|2,93
|1.121.651.368
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|516.539.573
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|374.773.564
|% 2,30
|
|TSKB
|1,32
|259.941.644
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5374
|8,5802
|% -0,09
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-9,32
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|-10,90
|
|Tam
|2.616
|2.627
|-11,20
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|-0,61
|