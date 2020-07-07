VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 13:52
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,542
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,696
Varsa İade Tutarı (TL)
2386,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
262,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,44
Brüt Getiri (%)
% 6,8
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
262,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855822
BIST
13:37118.766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 280,27
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:376,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:377,7504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:37392,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,52
|Açılış
|: 392,23
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.266
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.860.947
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.327.002
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.109.717
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.208.333
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|64.905.041
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|12.856.563
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,20
|2.258.716.486
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.255.822.756
|% 4,23
|
|GARAN
|8,33
|970.124.526
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,87
|766.277.613
|% 0,34
|
|TUPRS
|88,30
|644.156.706
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,20
|2.258.716.486
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.255.822.756
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,92
|556.070.616
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,79
|416.487.669
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,33
|466.126.223
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5510
|8,5939
|% 0,07
|
|Frank
|7,2418
|7,2854
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,17
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|-9,90
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,20
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,00
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,44
|