VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 13:55
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,542
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,497
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2070,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,41
Brüt Getiri (%)
% 18,52
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2070,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855834
BIST
13:42118.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 198,48
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:426,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:427,7471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:42392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.541
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.890.501
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.538.309
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.111.345
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.346.535
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|65.518.276
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|12.944.540
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|GARAN
|8,33
|983.219.305
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,85
|770.223.508
|% 0,22
|
|TUPRS
|88,30
|647.921.456
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,20
|2.265.375.771
|% 2,80
|
|ODAS
|2,96
|1.263.363.803
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,93
|557.611.448
|% 4,89
|
|SKBNK
|1,79
|417.396.075
|% 2,87
|
|TSKB
|1,33
|266.297.059
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5514
|8,5943
|% 0,07
|
|Frank
|7,2425
|7,2861
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-8,82
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,00
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,20
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|-0,47
|