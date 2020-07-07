VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 13:59
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1338
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5715
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4626,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,36
Brüt Getiri (%)
% 7,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4626,91
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6,67
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855842
BIST
14:25118.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 310,94
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:256,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:257,7538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:25392,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,56
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.297.728
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|154.671.873
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|MRGYO
|2,82
|69.186.432
|% 9,73
|
|BJKAS
|3,23
|232.892.215
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|68.289.313
|% -8,21
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.515.536
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.097.472
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.320.457.474
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.027.381.343
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,10
|967.252.960
|% 1,63
|
|TUPRS
|88,30
|670.315.176
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.097.472
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.320.457.474
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|579.371.673
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|429.901.006
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|489.044.627
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5642
|8,6072
|% 0,22
|
|Frank
|7,2475
|7,2912
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,70
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,46
|