VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 14:00
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1338
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5153
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
8550,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,84
Brüt Getiri (%)
% 10,29
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
8550,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6,67
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855843
BIST
14:22118.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 254,55
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:226,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:227,7557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:22392,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,52
|Açılış
|: 392,22
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.298.690
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|486.922.367
|% 9,80
|
|ADEL
|17,86
|41.843.878
|% 9,77
|
|BJKAS
|3,23
|232.902.531
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|68.319.235
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.567.846
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.629.966
|% 2,34
|
|ODAS
|2,92
|1.322.409.285
|% 2,82
|
|GARAN
|8,33
|1.028.112.037
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,10
|980.847.938
|% 1,63
|
|TUPRS
|88,30
|670.992.970
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.629.966
|% 2,34
|
|ODAS
|2,92
|1.322.409.285
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,92
|579.966.860
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|430.045.956
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,33
|489.308.750
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5610
|8,6039
|% 0,19
|
|Frank
|7,2465
|7,2901
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,73
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,60
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,90
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,51
|
Seans Raporu
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