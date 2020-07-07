VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 14:00
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,1815
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,2076
Varsa İade Tutarı (TL)
79325,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
21885,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,47
Brüt Getiri (%)
% 11,47
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
21885,56
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855846
BIST
13:46118.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 242,19
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:466,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:467,7472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:46392,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,48
|Açılış
|: 392,22
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.017.094
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|36.010.561
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|22.122.674
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|467.616.672
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|232.425.260
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|65.922.027
|% -8,21
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,27
|13.008.052
|% -6,15
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,19
|2.284.757.390
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.275.620.676
|% 3,52
|
|GARAN
|8,34
|999.169.736
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,85
|779.070.953
|% 0,22
|
|TUPRS
|88,25
|651.894.805
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,19
|2.284.757.390
|% 2,34
|
|ODAS
|2,94
|1.275.620.676
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,91
|562.683.123
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|418.899.165
|% 2,30
|
|TSKB
|1,33
|266.543.230
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5488
|8,5917
|% 0,04
|
|Frank
|7,2416
|7,2852
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,93
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,50
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,80
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|