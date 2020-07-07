VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 14:07
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,9498
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,9045
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
328325,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,86
Brüt Getiri (%)
% 5,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
328325,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855868
BIST
13:57118.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 118,23
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:576,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:577,7527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:57392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.018.428
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|125.813.179
|% 9,87
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|22.184.782
|% 9,83
|
|KUYAS
|2,95
|66.948.681
|% 9,67
|
|BJKAS
|3,23
|232.520.900
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|66.822.283
|% -8,21
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|13.130.256
|% -5,93
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,18
|2.314.857.834
|% 1,87
|
|ODAS
|2,93
|1.292.701.022
|% 3,17
|
|GARAN
|8,32
|1.004.518.096
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,77
|789.167.356
|% -0,22
|
|TUPRS
|88,35
|658.533.792
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,18
|2.314.857.834
|% 1,87
|
|ODAS
|2,93
|1.292.701.022
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|568.707.029
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,77
|423.431.893
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|471.721.866
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5471
|8,5900
|% 0,02
|
|Frank
|7,2417
|7,2853
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,44
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,20
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,40
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|-0,45
|