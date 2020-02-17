VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
17.02.2020 16:52
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Şubat 2020 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu
aşağıdaki gibi duyurmuştur: Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Durağan Görünüm Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Durağan Görünüm Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819537
BIST
16:45121.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 951,55
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:456,0488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:456,5547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:45307,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,63
|Açılış
|: 307,46
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,44
|882.541.252
|% 19,44
|
|TSPOR
|5,48
|250.961.548
|% 17,60
|
|OSTIM
|2,60
|122.155.471
|% 16,07
|
|GUBRF
|17,99
|328.338.114
|% 15,25
|
|KUTPO
|10,83
|82.191.992
|% 14,97
|
|ERBOS
|24,80
|18.002.735
|% -9,75
|
|ARDYZ
|16,25
|33.520.048
|% -9,72
|
|HUBVC
|39,76
|51.821.548
|% -7,92
|
|QNBFL
|142,00
|2.945.838
|% -7,79
|
|QNBFB
|49,12
|1.650.252
|% -7,06
|
|ASELS
|29,20
|1.752.065.146
|% 0,41
|
|THYAO
|15,29
|1.639.919.080
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,44
|882.541.252
|% 19,44
|
|ODAS
|2,31
|741.677.575
|% 7,44
|
|KRDMD
|2,98
|439.382.408
|% 2,76
|
|ODAS
|2,31
|741.677.575
|% 7,44
|
|GSRAY
|3,44
|882.541.252
|% 19,44
|
|KRDMD
|2,98
|439.382.408
|% 2,76
|
|THYAO
|15,29
|1.639.919.080
|% 2,69
|
|KARSN
|1,92
|206.718.926
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8480
|7,8874
|% -0,36
|
|Frank
|6,1370
|6,1740
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6079
|1,6159
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,52
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,43
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,15
|57,15
|-0,18
|
Seans Raporu
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