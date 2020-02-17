VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Şubat 2020 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumuaşağıdaki gibi duyurmuştur: Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Durağan Görünüm Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Durağan Görünüm Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819537BIST