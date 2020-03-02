VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2020 09:31
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823191
BIST
10:27109.204
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 3.210,42
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.268
En Düşük
108.301
10:276,2248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2035
10:276,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:27320,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 4,55
|Açılış
|: 320,92
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,92
|91.465.305
|% 14,97
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|OYAYO
|4,39
|10.851.291
|% 13,14
|
|VKFYO
|2,27
|243.738
|% 10,19
|
|GYHOL
|22,00
|1.370.249
|% 10,06
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|AYCES
|10,55
|89.281
|% -3,21
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|TURGG
|45,02
|242.946
|% -1,05
|
|THYAO
|12,05
|180.139.301
|% 2,55
|
|ASELS
|28,68
|143.372.854
|% 4,29
|
|KARSN
|1,92
|91.465.305
|% 14,97
|
|GARAN
|9,84
|72.007.204
|% 3,58
|
|ODAS
|2,07
|49.509.555
|% 5,61
|
|KARSN
|1,92
|91.465.305
|% 14,97
|
|ODAS
|2,07
|49.509.555
|% 5,61
|
|EKGYO
|1,43
|29.117.405
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,28
|25.895.839
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,35
|39.685.537
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9599
|7,9999
|% -0,07
|
|Frank
|6,4266
|6,4653
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6523
|1,6606
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|22,07
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|51,02
|51,02
|1,35
|