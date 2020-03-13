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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

13.03.2020 16:41
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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Euroasia Rating tarafından Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin A (trk) olan uzun vadeli ulusal notu A+ (trk) olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup not görünümü de "Durağan" olarak belirlenmiştir. A-1 (trk) olan kısa vadeli ulusal notu aynen teyit edilmiştir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828798


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