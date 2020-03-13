VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Euroasia Rating tarafından Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin A (trk) olan uzun vadeli ulusal notu A+ (trk) olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup not görünümü de "Durağan" olarak belirlenmiştir. A-1 (trk) olan kısa vadeli ulusal notu aynen teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828798BIST