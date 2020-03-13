VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
13.03.2020 16:41
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Euroasia Rating tarafından Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin A (trk) olan uzun vadeli ulusal notu A+ (trk) olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup not görünümü de "Durağan" olarak belirlenmiştir. A-1 (trk) olan kısa vadeli ulusal notu aynen teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828798
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2200
|
6,3271
En Düşük
6,2512
18:057,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0680
|Açılış
|: 11,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3000
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:053,01
En Yüksek
|Değişim
|: -6,28%
|| -0,20
|Açılış
|: 3,01
|
|Önceki Kapanış
|: 3,22
|
3,22
En Düşük
2,98
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8596
|7,8990
|% -0,65
|
|Frank
|6,6112
|6,6511
|% -0,78
|
|Riyal
|1,6791
|1,6875
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.542
|1.543
|-34,15
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,04
|-0,18
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|0,01
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS