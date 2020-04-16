VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
16.04.2020 16:03
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838688
BIST
17:5596.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 434,65
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:556,9287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:557,5187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:55385,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,68
|Açılış
|: 385,17
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.842.783
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.282.453
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.538.472
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.818.887
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.370.084
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.786.017
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.154.946.211
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|244.687.675
|% -9,93
|
|ASELS
|26,70
|1.196.087.983
|% 0,98
|
|THYAO
|10,16
|1.046.477.940
|% -1,93
|
|ECILC
|4,80
|927.994.397
|% 9,84
|
|GARAN
|8,27
|900.320.076
|% 0,73
|
|MGROS
|29,54
|600.848.179
|% 2,36
|
|IHLGM
|1,07
|240.395.446
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|927.994.397
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.231.493
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,96
|300.895.042
|% 1,03
|
|IHEVA
|1,89
|288.829.745
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6063
|8,6494
|% -0,28
|
|Frank
|7,1305
|7,1734
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8370
|1,8462
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|11,46
|
|Altın Gr.
|385
|386
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|30,60
|
|Tam
|2.542
|2.608
|31,40
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|15,30
|
|Çeyrek
|620
|635
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|27,94
|27,94
|0,25
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