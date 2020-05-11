VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2020 14:29
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844084
BIST
15:2798.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 240,07
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:277,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:277,6679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:27387,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 387,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.608.706
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.184.185
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.678.657
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.265.462
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,48
|66.499.992
|% -8,82
|
|GLBMD
|2,84
|12.518.382
|% -7,79
|
|ANELE
|3,38
|9.485.352
|% -6,37
|
|IHGZT
|3,54
|9.565.287
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|565.057.001
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,38
|494.166.640
|% -2,06
|
|ECILC
|4,92
|406.004.673
|% 9,58
|
|GARAN
|7,82
|399.868.330
|% -0,51
|
|MGROS
|31,00
|383.073.728
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,38
|494.166.640
|% -2,06
|
|IHLGM
|1,15
|197.127.792
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|565.057.001
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|149.840.272
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,14
|186.090.874
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6936
|8,7372
|% -0,80
|
|Frank
|7,2534
|7,2971
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8793
|1,8888
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|2,75
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.548
|-20,50
|
|Tam
|2.572
|2.615
|-21,00
|
|Yarım
|1.255
|1.278
|-10,30
|
|Çeyrek
|626
|639
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|31,38
|31,38
|0,41
|