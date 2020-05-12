VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2020 18:16
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Turkrating tarafından QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin (Kısaca Finans Faktoring veya Şirket) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-‘den TR AA'ya yükseltilmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844544
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9981
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0750
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
18:05382,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,04
|Açılış
|: 382,99
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.148,90
|342.314
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|225.755
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|SAFKR
|4,09
|1.484.496
|% -6,19
|
|MSGYO
|2,03
|22.901.491
|% -4,69
|
|ARDYZ
|33,08
|17.470.319
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|ODAS
|1,84
|230.142.749
|% 1,66
|
|ULUUN
|10,76
|193.514.964
|% -1,28
|
|SOKM
|11,00
|176.890.366
|% 3,68
|
|PGSUS
|50,40
|155.271.255
|% -1,18
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|ULUUN
|10,76
|193.514.964
|% -1,28
|
|SOKM
|11,00
|176.890.366
|% 3,68
|
|CRFSA
|7,64
|91.012.804
|% 1,60
|
|BNTAS
|3,17
|37.297.541
|% 3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5695
|8,6125
|% -1,46
|
|Frank
|7,1827
|7,2260
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,38
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.510
|-27,20
|
|Tam
|2.536
|2.576
|-28,00
|
|Yarım
|1.237
|1.259
|-13,70
|
|Çeyrek
|619
|630
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|0,57
|
Seans Raporu
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