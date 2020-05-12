VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Turkrating tarafından QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin (Kısaca Finans Faktoring veya Şirket) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-‘den TR AA'ya yükseltilmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844544BIST