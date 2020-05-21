VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
21.05.2020 15:45
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846265
BIST
15:55102.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 511,15
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:556,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:557,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:55380,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,54
|Açılış
|: 380,16
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.443.806
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,94
|312.096.708
|% -12,26
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.716.674
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.223.125
|% -9,98
|
|THYAO
|11,10
|778.033.252
|% 2,02
|
|GARAN
|7,63
|760.155.303
|% -1,04
|
|ASELS
|29,58
|748.073.954
|% -0,07
|
|GUSGR
|3,30
|547.468.319
|% -0,30
|
|AVOD
|3,20
|344.326.832
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,37
|258.164.836
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|547.468.319
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,20
|159.472.077
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,48
|324.086.157
|% 1,64
|
|AVOD
|3,20
|344.326.832
|% 7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2946
|8,3362
|% 0,10
|
|Frank
|6,9990
|7,0411
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-12,32
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.492
|-11,00
|
|Tam
|2.532
|2.557
|-11,20
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|-5,50
|
|Çeyrek
|618
|625
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|