VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur.Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Negatıf GörünümUzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Durağan GörünümKısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu BKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli ulusal notu AA(tur) / DurağanDestek notu 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847088BIST