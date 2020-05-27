VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.05.2020 22:31
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur.
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B+ / Negatıf Görünüm
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu BB- / Durağan Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Destek notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847088
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0621
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05373,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,38
|Açılış
|: 373,00
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2760
|8,3175
|% 0,38
|
|Frank
|6,9658
|7,0077
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|2,82
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,63
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.452
|21,40
|
|Tam
|2.492
|2.516
|22,10
|
|Yarım
|1.216
|1.230
|10,70
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,59
|34,59
|-1,58
|