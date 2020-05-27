VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.05.2020 22:32
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.
Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir. Uzun Vadeli YP B+/ Negatif Görünüm Kısa Vadeli YP B Uzun Vadeli TL BB-/ Durağan Görünüm Kısa Vadeli TL B Uzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan Destek 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847089
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0521
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05373,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,63
|Açılış
|: 373,25
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2792
|8,3208
|% 0,42
|
|Frank
|6,9682
|7,0102
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|2,77
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,63
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.452
|21,20
|
|Tam
|2.492
|2.516
|22,00
|
|Yarım
|1.216
|1.230
|10,60
|
|Çeyrek
|608
|616
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,33
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,86
|34,86
|-1,31
|