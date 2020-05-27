VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşudurağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir. Uzun Vadeli YP B+/ Negatif Görünüm Kısa Vadeli YP B Uzun Vadeli TL BB-/ Durağan Görünüm Kısa Vadeli TL B Uzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü Durağan Destek 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847089BIST