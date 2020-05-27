VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuvade yabancı para notunu "B+" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratingskurumumuzun uzun vade yerel para notunu "BB-", kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını "B", destek notunu "4"ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847090BIST