VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.05.2020 22:33
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
vade yabancı para notunu "B+" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratings
kurumumuzun uzun vade yerel para notunu "BB-", kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını "B", destek notunu "4"
ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847090
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0527
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05373,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,91
|Açılış
|: 373,53
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2803
|8,3218
|% 0,43
|
|Frank
|6,9692
|7,0112
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|2,40
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.453
|22,60
|
|Tam
|2.494
|2.517
|23,40
|
|Yarım
|1.217
|1.230
|11,30
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,87
|34,87
|-1,30
|