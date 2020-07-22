VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2020 09:30
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi kullanımına ilişkin fon kurulu kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861061
BIST
10:45118.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 538,65
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:456,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:457,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:45408,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,09
|Açılış
|: 408,90
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.385.637
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.692.182
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|50.634.033
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.078.466
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,38
|2.036.253.456
|% 5,31
|
|GARAN
|7,98
|264.157.631
|% 0,50
|
|AFYON
|4,83
|255.134.588
|% 3,65
|
|ASELS
|32,54
|199.125.272
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,07
|179.219.618
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,38
|2.036.253.456
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,07
|179.219.618
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,78
|96.861.218
|% 1,71
|
|AFYON
|4,83
|255.134.588
|% 3,65
|
|KARSN
|3,16
|164.025.733
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6598
|8,7032
|% 0,03
|
|Frank
|7,3145
|7,3586
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|15,26
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.679
|33,30
|
|Tam
|2.734
|2.749
|34,10
|
|Yarım
|1.327
|1.345
|16,70
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,83
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|4,82
|4,83
|0,16
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
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