VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:03
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867215
BIST
15:261.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:267,3156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:268,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:26477,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 477,57
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.536.982
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|261.883
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.961.013
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,70
|1.806.750.961
|% 5,42
|
|EKGYO
|1,93
|1.189.866.785
|% -1,53
|
|GUSGR
|5,64
|705.947.678
|% 2,92
|
|GARAN
|6,57
|671.992.891
|% -0,15
|
|KARSN
|2,89
|488.537.524
|% 6,64
|
|EKGYO
|1,93
|1.189.866.785
|% -1,53
|
|KARSN
|2,89
|488.537.524
|% 6,64
|
|KRDMD
|2,67
|348.678.687
|% 0,38
|
|GUSGR
|5,64
|705.947.678
|% 2,92
|
|SKBNK
|1,36
|162.667.040
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5129
|9,5606
|% 0,28
|
|Frank
|7,9392
|7,9871
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9438
|1,9535
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-5,05
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.156
|-128,00
|
|Tam
|3.179
|3.261
|-38,91
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-18,82
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,41
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,43
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,05
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|