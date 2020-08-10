VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.536.982
|% 10,00
|FADE
|3,19
|261.883
|% 10,00
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5129
|9,5606
|% 0,28
|Frank
|7,9392
|7,9871
|% -0,23
|Riyal
|1,9438
|1,9535
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-4,90
|Altın Gr.
|478
|478
|0,90
|Cumhuriyet
|3.094
|3.156
|-128,00
|Tam
|3.177
|3.259
|-41,13
|Yarım
|1.535
|1.576
|-19,89
|Çeyrek
|770
|788
|-9,95
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,45
|0,13
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
Seans Raporu
- 15:41FENER Yüzde 5.40 oranında artışla 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 622, 367 adet işlem
- 15:40XU100 Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 13, 521.00 milyon TL de
- 15:40RODRG Yüzde 5.93 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 248 adet işlem
- 15:38EGCYO Yüzde 6.45 oranında artışla 0.99 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 062 adet işlem
- 15:37IZFAS Yüzde 5.42 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 329 adet işlem