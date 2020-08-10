VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:05
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867226
BIST
15:251.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:257,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:258,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:25477,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 477,57
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.419.890
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|260.282
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.960.973
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,71
|1.790.490.647
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,93
|1.182.763.635
|% -1,53
|
|GUSGR
|5,65
|696.740.592
|% 3,10
|
|GARAN
|6,56
|664.930.021
|% -0,30
|
|KARSN
|2,90
|487.663.818
|% 7,01
|
|EKGYO
|1,93
|1.182.763.635
|% -1,53
|
|KARSN
|2,90
|487.663.818
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,67
|348.531.429
|% 0,38
|
|GUSGR
|5,65
|696.740.592
|% 3,10
|
|SKBNK
|1,37
|162.517.480
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5127
|9,5604
|% 0,27
|
|Frank
|7,9396
|7,9874
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9437
|1,9534
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-6,15
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.156
|-128,00
|
|Tam
|3.179
|3.261
|-38,91
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-18,82
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,41
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,05
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
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