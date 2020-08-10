VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:19
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867236
BIST
15:341.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:347,3150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:348,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0796
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:34477,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 477,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|261.893
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.540.664
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.961.053
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,66
|1.814.276.879
|% 5,18
|
|EKGYO
|1,92
|1.191.141.695
|% -2,04
|
|GUSGR
|5,63
|710.229.283
|% 2,74
|
|GARAN
|6,56
|672.906.974
|% -0,30
|
|KARSN
|2,89
|488.893.966
|% 6,64
|
|EKGYO
|1,92
|1.191.141.695
|% -2,04
|
|KARSN
|2,89
|488.893.966
|% 6,64
|
|KRDMD
|2,66
|348.837.041
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,63
|710.229.283
|% 2,74
|
|TSKB
|1,07
|129.953.735
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5072
|9,5549
|% 0,22
|
|Frank
|7,9336
|7,9814
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9434
|1,9531
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-4,90
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.156
|-128,00
|
|Tam
|3.177
|3.259
|-41,13
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-19,89
|
|Çeyrek
|770
|788
|-9,95
|
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
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