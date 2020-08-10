VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:26
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867240
BIST
14:241.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:247,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:248,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:24476,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 476,96
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|244.852
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|4.755.864
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.844.750
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,82
|1.581.777.337
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,95
|1.060.201.134
|% -0,51
|
|GARAN
|6,61
|559.451.375
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,64
|464.101.844
|% 2,92
|
|KARSN
|2,91
|457.772.034
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,95
|1.060.201.134
|% -0,51
|
|KARSN
|2,91
|457.772.034
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,69
|297.863.463
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,39
|140.552.390
|% 2,96
|
|TSKB
|1,08
|98.619.651
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4966
|9,5443
|% 0,10
|
|Frank
|7,9329
|7,9807
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9435
|1,9533
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|-4,42
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.176
|3.258
|-41,97
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-20,30
|
|Çeyrek
|770
|788
|-10,15
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|