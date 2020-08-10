VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:27
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867241
BIST
14:211.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:217,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:218,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:21476,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 476,92
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.317.749
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|244.281
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|4.755.864
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.842.842
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,82
|1.551.590.258
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,94
|1.059.515.492
|% -1,02
|
|GARAN
|6,62
|557.126.630
|% 0,61
|
|KARSN
|2,91
|457.164.140
|% 7,38
|
|GUSGR
|5,65
|436.850.575
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,94
|1.059.515.492
|% -1,02
|
|KARSN
|2,91
|457.164.140
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,69
|294.627.950
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,37
|137.947.374
|% 1,48
|
|TSKB
|1,09
|98.554.803
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5006
|9,5483
|% 0,15
|
|Frank
|7,9339
|7,9817
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9442
|1,9539
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-5,24
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.178
|3.260
|-39,76
|
|Yarım
|1.536
|1.577
|-19,23
|
|Çeyrek
|770
|788
|-9,62
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,00
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|