VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:27
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867242
BIST
14:231.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:237,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:238,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:23476,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 476,96
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.636.150
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|245.384
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.883.604
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,80
|1.594.599.839
|% 6,02
|
|EKGYO
|1,95
|1.062.741.159
|% -0,51
|
|GARAN
|6,62
|559.671.436
|% 0,61
|
|GUSGR
|5,66
|472.779.190
|% 3,28
|
|KARSN
|2,91
|458.075.331
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,95
|1.062.741.159
|% -0,51
|
|KARSN
|2,91
|458.075.331
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,69
|297.935.327
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,38
|140.637.674
|% 2,22
|
|TSKB
|1,08
|98.627.090
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5006
|9,5483
|% 0,15
|
|Frank
|7,9339
|7,9817
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9442
|1,9539
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|-4,52
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.174
|3.255
|-44,47
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-21,51
|
|Çeyrek
|769
|787
|-10,76
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|