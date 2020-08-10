VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:01
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867213
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
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|Önceki Kapanış
|: 1.061
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1.079
En Düşük
1.039
18:057,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
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7,3665
En Düşük
7,2423
18:058,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 8,6050
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|Önceki Kapanış
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8,7373
En Düşük
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18:05478,90
En Yüksek
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|Açılış
|: 478,92
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|Önceki Kapanış
|: 477,15
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481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|23,76
|16.826.806
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.666.248
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.481.913
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|293.506
|% 10,00
|
|SERVE
|6,05
|2.077.000
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|678.062
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.706
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.050.829
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.356.208
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,02
|2.553.866.633
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|GARAN
|6,56
|943.586.770
|% -0,30
|
|GUSGR
|5,57
|811.879.108
|% 1,64
|
|KARSN
|2,92
|606.807.814
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|KARSN
|2,92
|606.807.814
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,76
|519.178.551
|% 3,76
|
|TSKB
|1,08
|157.684.254
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|199.773.150
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3007
|7,3077
|% 0,23
|
|Euro
|8,5891
|8,5994
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,5389
|9,5868
|% 0,55
|
|Frank
|7,9604
|8,0083
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9432
|1,9530
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,13
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,84
|28,87
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,17
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|0,58
|