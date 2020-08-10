VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:04
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867222
BIST
18:001.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.056
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|Önceki Kapanış
|: 1.061
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1.079
En Düşük
1.039
18:007,3069
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
|: 7,4150
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7,3665
En Düşük
7,2423
18:008,6030
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,7373
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 477,15
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481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BURCE
|23,76
|16.826.806
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.666.248
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.481.913
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|293.506
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|615.129
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.706
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.050.829
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.356.208
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,02
|2.553.866.633
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|GARAN
|6,56
|943.560.470
|% -0,30
|
|GUSGR
|5,57
|811.879.108
|% 1,64
|
|KARSN
|2,92
|606.807.814
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|KARSN
|2,92
|606.807.814
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,76
|519.178.551
|% 3,76
|
|TSKB
|1,08
|157.684.254
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|199.773.150
|% 1,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3008
|7,3069
|% 0,22
|
|Euro
|8,5929
|8,6030
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,5335
|9,5813
|% 0,49
|
|Frank
|7,9589
|8,0069
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9429
|1,9526
|% 0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.036
|0,56
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,91
|28,93
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
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