VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:19
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867237
BIST
17:141.078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.078
En Düşük
1.039
17:147,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:148,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0798
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:14480,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,35
|Açılış
|: 480,50
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.781.710
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|281.811
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.069.780
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.011.574
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,99
|2.354.671.377
|% 7,15
|
|EKGYO
|1,95
|1.366.458.650
|% -0,51
|
|GARAN
|6,59
|817.801.083
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,63
|777.714.126
|% 2,74
|
|KARSN
|2,94
|570.532.157
|% 8,49
|
|EKGYO
|1,95
|1.366.458.650
|% -0,51
|
|KARSN
|2,94
|570.532.157
|% 8,49
|
|KRDMD
|2,72
|441.321.194
|% 2,26
|
|GUSGR
|5,63
|777.714.126
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,37
|185.990.378
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5278
|9,5756
|% 0,43
|
|Frank
|7,9522
|8,0001
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9406
|1,9503
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|14,15
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
|
|Tam
|3.199
|3.281
|-18,93
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-9,16
|
|Çeyrek
|775
|794
|-4,58
|
|Gümüş.Ons
|29,34
|29,37
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,19
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,62
|