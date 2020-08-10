VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2020 14:19
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867238
BIST
17:171.078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:177,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:178,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0798
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:17479,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,82
|Açılış
|: 479,97
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|12.039.506
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|283.202
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.793.685
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.011.614
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,04
|2.378.114.908
|% 7,44
|
|EKGYO
|1,96
|1.429.442.147
|% 0,00
|
|GARAN
|6,61
|839.546.858
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,64
|780.673.611
|% 2,92
|
|KARSN
|2,93
|572.178.948
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,96
|1.429.442.147
|% 0,00
|
|KARSN
|2,93
|572.178.948
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,73
|443.193.009
|% 2,63
|
|SKBNK
|1,38
|190.551.914
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,64
|780.673.611
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5188
|9,5666
|% 0,34
|
|Frank
|7,9409
|7,9887
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|14,15
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
|
|Tam
|3.199
|3.281
|-18,93
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-9,16
|
|Çeyrek
|775
|794
|-4,58
|
|Gümüş.Ons
|29,34
|29,37
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,19
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,62
|