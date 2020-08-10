Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

10.08.2020 14:25
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALTI AYLIK RAPOR VE FON KURULU FAALİYET RAPORU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867239


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:141.078
Değişim :  1,59% |  16,91
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.078 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 23,76 16.781.710 % 10,00  
FADE 3,19 281.811 % 10,00  
IZTAR 4,40 614.619 % 10,00  
POLTK 169,40 844.111 % 10,00  
JANTS 107,80 13.069.780 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5278 9,5756 % 0,43  
Frank 7,9522 8,0001 % -0,07  
Riyal 1,9406 1,9503 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.049 2.049 14,15  
Altın Gr. 481 481 3,73  
Cumhuriyet 3.212 3.260 -24,00  
Tam 3.199 3.281 -18,93  
Yarım 1.546 1.587 -9,16  
Çeyrek 775 794 -4,58  
Gümüş.Ons 29,34 29,37 1,05  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,19  
B. Petrol 45,02 45,02 0,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru