VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:07
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870314
BIST
14:131.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:137,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0621
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:138,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7090
En Düşük
8,6034
14:13456,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,84
|Açılış
|: 456,36
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:13
|BERA
|8,47
|30.231.806
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.378.737
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,08
|1.080.366
|% 9,09
|
|CASA
|30,98
|254.447
|% 9,01
|
|OZBAL
|4,36
|41.032.076
|% 9,00
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|RTALB
|60,25
|550.060.905
|% 3,52
|
|OYAKC
|7,98
|130.184.027
|% 1,79
|
|NATEN
|25,10
|123.011.462
|% 2,12
|
|KLGYO
|6,31
|69.634.564
|% -3,22
|
|ENJSA
|8,65
|59.717.233
|% -0,92
|
|OYAKC
|7,98
|130.184.027
|% 1,79
|
|HLGYO
|2,09
|33.058.061
|% 1,46
|
|ODAS
|2,44
|30.642.623
|% -2,79
|
|RTALB
|60,25
|550.060.905
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,57
|12.257.340
|% -1,88
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3469
|7,3507
|% 0,85
|
|Euro
|8,7007
|8,7062
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,6085
|9,6567
|% 0,86
|
|Frank
|8,0264
|8,0747
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,69
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|2,08
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|2.995
|3.073
|-87,93
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-42,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|-21,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,42
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
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14:26ROYAL
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 128 adet işlem
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14:25MRGYO
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 094, 685 adet işlem
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14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 59 kaybederek (% -1.06 ) 1, 265
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14:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, MRSHL
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14:23XU100
Endeks 1, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 12, 302.00 milyon TL de