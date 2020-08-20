VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:08
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870316
BIST
14:001.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,39
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:007,3504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3516
En Düşük
7,2632
14:008,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0673
|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7057
En Düşük
8,6034
14:00452,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,48
|Açılış
|: 453,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.352.607
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.385.813
|% 9,76
|
|MZHLD
|17,35
|595.568
|% 9,53
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,42
|2.154.482.920
|% 4,49
|
|TUPRS
|87,55
|1.756.824.092
|% 1,86
|
|RTALB
|59,00
|510.511.483
|% 1,37
|
|TCELL
|15,35
|422.448.072
|% 0,66
|
|GARAN
|7,23
|392.038.809
|% -0,69
|
|PETKM
|4,42
|2.154.482.920
|% 4,49
|
|EKGYO
|2,04
|310.208.518
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,82
|358.530.948
|% 6,42
|
|KRDMD
|3,00
|375.667.224
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,17
|178.678.728
|% -0,46
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3456
|7,3504
|% 0,85
|
|Euro
|8,6964
|8,7057
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,5518
|9,5997
|% 0,27
|
|Frank
|7,9567
|8,0046
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9400
|1,9498
|% 0,06
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-89,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-86,63
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-41,91
|
|Çeyrek
|727
|743
|-20,95
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,04
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|