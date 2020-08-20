VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:09
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870318
BIST
13:581.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
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1.125
En Düşük
1.114
13:587,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0610
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3516
En Düşük
7,2632
13:588,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7028
En Düşük
8,6034
13:58453,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 453,34
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|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KENT
|2.244,10
|4.382.727
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|948.631
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.351.910
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.344.958
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.087.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|24.888
|% -9,95
|
|ARTI
|2,68
|2.074.468
|% -9,76
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|PETKM
|4,41
|2.152.346.936
|% 4,26
|
|TUPRS
|87,55
|1.748.466.991
|% 1,86
|
|RTALB
|59,20
|505.219.167
|% 1,72
|
|TCELL
|15,39
|414.463.412
|% 0,92
|
|GARAN
|7,23
|382.061.800
|% -0,69
|
|PETKM
|4,41
|2.152.346.936
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,05
|289.812.656
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,82
|356.115.314
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,99
|375.158.207
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,17
|178.019.037
|% -0,46
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3465
|7,3496
|% 0,84
|
|Euro
|8,6971
|8,7027
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,5562
|9,6041
|% 0,31
|
|Frank
|7,9791
|8,0272
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9395
|1,9493
|% 0,03
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-89,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-86,63
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-41,91
|
|Çeyrek
|727
|743
|-20,95
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,04
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|